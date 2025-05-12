مسؤول أممي: واحد من كل 10 أشخاص في العالم يعاني الجوع

جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن واحدا من كل 10 أشخاص في العالم يعاني من الجوع، وإن تغير المناخ قد يدفع 80 مليون شخص آخرين إلى الجوع بحلول عام 2050.

وأوضح تورك في منشور عبر “إكس” الاثنين، أن مسألة الجوع لا تتعلق بنقص الغذاء بل بالأنظمة التي تجعل الغذاء غير متاح وغير مستدام وعالي التكلفة.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى أنظمة غذائية واستخدام للأراضي يعتمد على المساواة والاستدامة وحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يعاني واحد من كل عشرة أشخاص في العالم الجوع، محذرا من أن تغير المناخ قد يدفع 80 مليون شخص آخرين إلى الجوع بحلول عام 2050.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن آثار تغير المناخ زادت بسرعة في الفترة من 2015 إلى 2024، مبينة أن هذه الفترة سُجلت على أنها “السنوات العشر الأكثر سخونة” على الإطلاق.

وأشار تقرير نشرته المنظمة عن تغير المناخ وآثاره على الأرض إلى أن درجات الحرارة العالمية في العام 2024 ارتفعت بأكثر من 1.5 درجة مئوية لأول مرة مقارنة بفترة ما قبل فترة الصناعة 1850- 1900.

(الأناضول)