سياسة | دولي

مسؤول أممي يدعو لإنشاء “محكمة دولية جديدة” للجرائم الإسرائيلية بغزة- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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أنقرة: دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن “بالاكريشنان راجاغوبال”، الأحد، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات “في وقت قصير جدا” بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
جاء ذلك في تدوينة لـ”راجاغوبال”، عبر منصة “إكس”.
وقال راجاغوبال، إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه “الإفلات المؤسسي من العقاب”.
وأكمل مبينا ما يقصده: “الإفلات من العقاب على: الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية”.
وأضاف راجاغوبال، “إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
(وكالات)

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