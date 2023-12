مسؤول أممي يدعو لإنشاء “محكمة دولية جديدة” للجرائم الإسرائيلية بغزة- (تغريدة)

أنقرة: دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن “بالاكريشنان راجاغوبال”، الأحد، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات “في وقت قصير جدا” بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

جاء ذلك في تدوينة لـ”راجاغوبال”، عبر منصة “إكس”.

وقال راجاغوبال، إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه “الإفلات المؤسسي من العقاب”.

وأكمل مبينا ما يقصده: “الإفلات من العقاب على: الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية”.

وأضاف راجاغوبال، “إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول”.

What has happened in Gaza is the result of what I call ‘institutionalized impunity’. Impunity for occupation. For a war of extermination. Genocide, war crimes and crimes against humanity. If the ICC does not act very soon, we need a special tribunal for Gaza and action by States.

