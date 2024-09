مسؤول أممي يدق ناقوس الخطر مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

جنيف: قال مارتن غريفيث، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن البرنامج الإنساني الحالي في غزة “لم يعد يعمل بشكل جيد”.

وأعرب غريفيث عن قلقه البالغ، قائلاً إن الهجوم العسكري المستمر قد قضى على المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في السابق، ما يجعل الخطة الإنسانية الحالية غير فعالة.

وقال رئيس “أوتشا” إن التخطيط الأولي الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، قد انهار، وبالتالي، ما تبقى هو استجابة مفكّكة.. تفتقر إلى الموثوقية والاستدامة.

وشدد المسؤول الأممي، الذي يشغل، أيضاً، منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على الصعوبات في تخطيط وتنفيذ عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت الحاضر. وقال إن غياب ضمانات السلامة قد يعرّض القوافل للخطر .

UN's humanitarian aid chief Martin Griffiths says aid plans for Gaza are in "tatters" pic.twitter.com/xQt3TjWZ8w

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 7, 2023