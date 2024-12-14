مسؤول أمني سوري: طائرة شحن روسية تغادر حميميم إلى ليبيا

محطة رادار روسية في قاعدة حميميم في سوريا في 26 سبتمبر 2019. ا ف ب

اللاذقية: قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا، اليوم، السبت، وذلك بعد إطاحة المعارضة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول لرويترز أن من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية الساحلية في الأيام المقبلة.

وجرى رصد أنشطة متزايدة في القاعدة الجوية خلال اليوم، فبخلاف طائرة الشحن التي أقلعت، شوهدت طائرة شحن من طراز إليوشن آي.إل-76 وطائرة هليكوبتر من طراز أليجيتور تهبطان في القاعدة.

كما شوهدت طائرات هليكوبتر تحلق داخل القاعدة، وهبطت طائرة من طراز سو-34 للتزود بالوقود. وحلقت طائرة زبلين في سماء القاعدة، كما شوهدت شاحنتان تحملان أعلاماً روسية داخل القاعدة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أمس، الجمعة، نقل معدات عسكرية روسية في قاعدة حميميم وظهرت طائرتا شحن من طراز أنتونوف إيه.إن-124.

ومنحت روسيا، حليفة الأسد منذ فترة طويلة، الرئيس السوري المخلوع اللجوء، الأسبوع الماضي، بعد مساعدته على الفرار من بلاده مع اقتراب قوات المعارضة من دمشق.

وقالت موسكو إنها تأمل في الحفاظ على قاعدتيها في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس، من أجل مواصلة الجهود ضد ما وصفته بالإرهاب الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، يوم الخميس، إن الاتصالات مع اللجنة السياسية لـ “هيئة تحرير الشام” في سوريا “تسير بشكل بناء”.

(رويترز)