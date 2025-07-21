الداخلية السورية تعلن إطلاق سراح المحتجزين من البدو في السويداء- (تدوينة)

دمشق- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الداخلية السورية خروج عوائل البدو المحتجزين لدى فصائل السويداء منذ عدة أيام، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر عمران، قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا.

وأكدت الوزارة في بيان نشر عبر مواقع التواصل، أنه جرى خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين خلال العملية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد ذكرت أنه “نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيجري الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدلة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

وأكد الدالاتي “على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة”.

وكان من المقرر إطلاق سراح المحتجزين عند الساعة السادسة من مساء الأحد لكن فشلت عملية تسليم المحتجزين.