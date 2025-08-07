سياسة | دولي | أوروبا

مسؤول أوروبي: العمليات الإنسانية في غزة تواجه عوائق كبيرة

منذ 46 دقيقة

حجم الخط
0

بروكسل: قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية وذلك بعد أن أطلعت ذراع السياسة الخارجية والمساعدات الإنسانية بالتكتل الدول الأعضاء في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على وضع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المسؤول اليوم الخميس إن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية.

ومع ذلك، أضاف المسؤول أن “عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة، وأهمها غياب بيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تحوّل في المواقف العربية والدولية تجاه غزة: بين الدبلوماسية والمبادرات السياسية
4 - أغسطس - 2025
الاتحاد الأوروبي … تكتل بلا بوصلة جيوسياسية
4 - أغسطس - 2025
الاتحاد الأوروبي يطلق نظاما آليا لمراقبة الحدود بعد شهرين
30 - يوليو - 2025
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
30 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية