مسؤول أوروبي: دمار غزة يتجاوز تدمير المدن الألمانية- (فيديو) 

جنيف: شبه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، الدمار واسع النطاق الذي سببته الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالدمار الذي لحق بالمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا إنه قد يكون “أكثر كثافة”.

وفي حديثه لإذاعة “RTVE” الإسبانية، قال بوريل، إن “حملة القصف في القطاع الفلسطيني كانت بالفعل واحدة من أكثر الحملات كثافة في التاريخ”.

وندد المسؤول الأوروبي، بمستوى الدمار الذي لحق بغزة، ووصفه بأنه “يضاهي، إن لم يكن أعلى من مستويات الدمار التي لحقت بالمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945)”.

وأعرب عن أمله في أن تتخذ أوروبا إجراءات “لوقف العنف ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة”، في إشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث استشهد ما لا يقل عن 271 شخصًا في هجمات شنها جنود ومستوطنون إسرائيليون منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وحذر بوريل، “من أن التصاعد الأخير في أعمال العنف في تلك المناطق سمح بتوسيع الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصبح الآن أربعة أضعاف ما كان عليه قبل 30 عاما، عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو”.

وأضاف أن الوضع الحالي “يجعل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكثر صعوبة بكثير”.

#Canal24Horas | Josep Borrell: “Impedir la entrada de ayuda humanitaria y someter a la población a un asedio va en contra del Derecho Internacional […] Voy a proponer a los estados miembro que adopten medidas contra los que ejercen actos de violencia contra los palestinos” pic.twitter.com/KCJWLWWlJQ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 8, 2023



في عام 1993، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقيات أوسلو، التي أعطت الفلسطينيين شكلاً من أشكال الحكم المدني، إلا أن المفاوضات فشلت في إتمام اتفاق سلام يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)