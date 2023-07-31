مسؤول: أوكرانيا تبدأ محادثات مع أمريكا بشأن الضمانات الأمنية

كييف: قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد ،إن أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية لها لحين استكمال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف يرماك على تطبيق التراسل تيليغرام أن مسؤولين من عدد من الدول يستعدون للاجتماع في السعودية لمناقشة خطة زيلينسكي للسلام في أوكرانيا والتي تستند إلى رحيل جميع القوات الروسية.

ولم يذكر يرماك موعد انعقاد الاجتماع المقبل، لكنه قال إن الخطة ستُناقش على ثلاث مراحل قبل اجتماع لرؤساء الدول والحكومات.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر تقريرا عن الاجتماع في السعودية أمس السبت وقالت إنه سيعقد في جدة يومي الخامس والسادس من أغسطس آب.

وتأتي المحادثات بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة في إطار متابعة لتعهدات أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف شمال الأطلسي هذا الشهر في ليتوانيا بتقديم ضمانات أمنية وتنفيذها.

وكتب يرماك على تيليغرام “نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة (هذا) الأسبوع”.

وقال “الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون التزامات ملموسة وطويلة الأجل تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة العدوان الروسي وكبح جماحه في المستقبل. وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح”.

وأضاف يرماك أن الضمانات “ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي”.

عرضت قمة فيلنيوس الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 17 شهرا وتعهدت دول منفردة بتقديم أسلحة جديدة، لكن لم يُحدد موعد لنيلها عضوية الحلف ما دامت الحرب مستمرة.

واتفق أعضاء مجموعة السبع على أن تتفاوض كل دولة على اتفاقيات لتوفير ضمانات أمنية ومساعدة أوكرانيا في تعزيز جيشها.

وقال يرماك في تصريحاته إن أكثر من عشر دول أخرى انضمت إلى إعلان مجموعة السبع وإن أوكرانيا تتفاوض بشأن شروط الضمانات المستقبلية مع كل منها.

وتحدث يرماك عن الاجتماع المرتقب في السعودية خلال تجمع لمسؤولين إقليميين في مدينة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا.

وقال إن كوبنهاغن استضافت في يونيو/ حزيران اجتماعا دوليا أوليا لخطة السلام.

وبالإضافة إلى الدعوة لانسحاب القوات الروسية، تنص خطة زيلينسكي للسلام أيضا على استعادة حدود أوكرانيا إلى ما كانت عليه قبل الحرب وعودة جميع الأسرى والأطفال، الذين تم ترحيلهم من البلاد، إلى ديارهم.

وعقدت روسيا وأوكرانيا سلسلة من محادثات السلام بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، لكن هذه المحادثات لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق.

(رويترز)