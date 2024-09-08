مسؤول: أوكرانيا تهاجم مستودعا للوقود في بيلغورود الروسية

بيلغورود: قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد إن قوات أوكرانية هاجمت مستودعا للوقود مما أدى إلى اندلاع سلسلة حرائق، وذلك بعد أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن هجمات خلال الليل على مناطق حدودية.

وكتب جلادكوف على تطبيق تلغرام قائلا “هاجم الجيش الأوكراني، بمساعدة طائرات مسيرة فتاكة، موقعا لتخزين الوقود في منطقة فولوكونوفسكي” القريبة من الحدود.

وأضاف “اشتعلت النيران في عدة خزانات نتيجة انفجار. تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق”

وأشار جلادكوف إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة على ثلاث مناطق أخرى دون وقوع إصابات.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين قتلا وأصيب أربعة في منطقة سومي خلال هجمات جوية الليلة الماضية. وقال جلادكوف إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في بيلغورود.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد في منشور على تطبيق تلغرام إن هناك طفلين بين المصابين في سومي. وأضافت أن أضرارا لحقت بعدد من المنازل والسيارات.

وقال جلادكوف إن ثلاثة مدنيين بينهم طفلان أصيبوا في بيلغورود.

وأضاف أن مبنيين سكنيين دمرا بينما تضرر أكثر من 15 مبنى إجمالا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت طائرة مسيرة فوق بيلغورود وأخرى فوق منطقة كورسك التي توغلت فيها القوات الأوكرانية الشهر الماضي. وأضافت أنها نجحت في اعتراض طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود الليلة الماضية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقريرين بشكل مستقل.

وتتعرض المناطق الحدودية على الجانبين لهجمات متكررة. وينفي الجانبان استهداف المدنيين ويقولان إن الهجمات تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة للمجهود الحربي لدى كل منهما.

وقُتل آلاف المدنيين في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. كما نزح ملايين الأوكرانيين، بينما تحولت مدنهم وبلداتهم إلى أكوام من الأنقاض.

(رويترز)