مقتل 6 وإصابة 10 في هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

كييف: قال مسؤولون إن روسيا نفذت غارة جديدة على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في وقت مبكر السبت مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة عشرة.

وذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن الغارة نفذت باستخدام طائرات مسيرة. وعرضت صورا لحرائق اندلعت في شوارع المدينة وبجوار المباني.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تيليغرام “حتى هذا الصباح، هناك ستة قتلى وعشرة مصابين جراء الغارة الليلية على (منطقة) شيفتشينكيفسكي”.

وأضاف أن “الهجوم أصاب مناطق سكنية حيث تضرر ما لا يقل عن تسعة مباني شاهقة وثلاثة مهاجع وعدد من المباني الإدارية ومتجر ومحطتا وقود وسيارات”.

وذكرت تقارير إخبارية أن الغارة وقعت بعد منتصف الليل بقليل.

وقال الجيش الأوكراني على فيسبوك إن دفاعاته الجوية دمرت 28 من 32 طائرة مسيرة وثلاثة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا.

وتعد خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا هدفا متكررا للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية. وأدى هجوم بطائرة مسيرة على المدينة يوم الأربعاء إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني السكنية.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة بوليتيكو الإخبارية إنه يعتقد أن خاركيف هي الهدف الأكثر ترجيحا لأي هجوم روسي جديد في مايو أيار أو يونيو حزيران.

وأفاد حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف بوقوع غارة على مبنى سكني وهجوم صاروخي على قرية شمالي المدينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الواقعتين.

وظلت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في خاركيف ومعظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة كييف لعدة ساعات بعد الهجوم الروسي.

(رويترز)