سياسة | دولي

مسؤول إسرائيلي: أبلغنا واشنطن بالهجوم ضد لبنان وثمة تنسيق كامل بيننا

منذ 40 دقيقة

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القدس: قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا عن هجومها على لبنان.

ونقل موقع “واللا” العبري عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمه: “تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية مسبقًا عن الضربة”.

وأضاف المسؤول: “إسرائيل تتحرك بمفردها ضد حزب الله، ولكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. والتحديث الذي تلقته إدارة الرئيس جو بايدن عن الهجوم لم يكن في اللحظة الأخيرة”.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أعلنت في الأيام الماضية عن ارسال قوات وسفن عسكرية الى المنطقة تحسبا لتصعيد عسكري ورد من إيران وحزب الله، بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران.

(الأناضول)

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