سياسة | دولي

مسؤول إسرائيلي: المحادثات مع حماس “وصلت إلى طريق مسدود” ومفاوضونا غادروا الدوحة

26 - مارس - 2024

رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع

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القدس: قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة “وصلت إلى طريق مسدود” بسبب مطالب حماس.

وزعم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي يرأس المحادثات، أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، مسؤول عن تخريب الدبلوماسية “في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان”.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكانت حماس اتهمت إسرائيل، السبت، بتعمد تعطيل المفاوضات ونسفها، وذلك بسبب رفضها وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2024 الساعة 7:40 م

    لن تركع حماس ورب الناس يا عصابة الاحتلال الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي سرق أرض فلسطين العام 1948 🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول ابو سمرة:
    مارس 26, 2024 الساعة 11:01 م

    مفيش فايدة يا صفية. المسؤولون يتاجرون بأرواح الأبرياء. ولا يهمهم سواء المصالح الشخصية

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