سياسة | دولي

مسؤول إسرائيلي سابق: الرئيس الحالي للشاباك قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب

منذ 3 ساعات

رئيس الشاباك رونين بار

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تل أبيب: قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق ياكوف بيري، في مقابلة أجريت معه الأحد، إن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن بيري القول، إن بار قال بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، إنه يتحمل المسؤولية عن فشل منظمته في توقع “مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر التي ارتكبتها حماس”.

كما فعل رئيس الأركان ورئيس الموساد نفس الشيء، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتحمل بعد مسؤولية إخفاقاته، بحسب بيري.

وعلى صعيد متصل، طالب آلاف الإسرائيليين باستقالة نتنياهو في مظاهرة خرجت بتل أبيب، مساء السبت، متهمين حكومته بعدم القيام بما يلزم لإعادة الأسرى الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة.

وتأتي المظاهرة عشية مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول محمد علي:
    يناير 14, 2024 الساعة 10:39 ص

    بأسهم بينهم شديد.اللهم سلط عليهم فتن الليل والنهار.

    رد

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