مسؤول إسرائيلي سابق: رد إيران على اغتيال هنية قد يطال منشآت حيوية

القدس: توقع الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكوف عاميدرور، الاثنين، أن يطال الرد الإيراني المتوقع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء زيارته للعاصمة طهران، منشآت حيوية في إسرائيل.
وقال عاميدرور في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه يتوقع “أن يكون رد إيران أقوى بالمقارنة مع ردّها على قصف قنصليتها في دمشق أبريل/نيسان الماضي”.
وبحسب تقييم المسؤول العسكري، فإن “الأهداف (في إسرائيل) قد تكون مختلفة وتطال منشآت حيوية”.
واعتبر عاميدرور أن “ضربة استباقية إسرائيلية ضد حزب الله (في لبنان) ممكنة، ولكن خطوة مماثلة ضد إيران قد تكون معقدة نظرًا للمسافة بين البلدين”.
وتتحسب إسرائيل لرد إيراني بضرب مواقع عسكرية وحيوية في المنطقة ما بين تل أبيب في وسط البلاد وشمالها، وتعد لصده برفع حالة الجاهزية العسكرية والصحية والداخلية.
فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة إسرائيل في صد الهجوم المتوقع رغم الخلافات المزعومة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والتقديرات في إسرائيل هي أن إيران وحليفها اللبناني “حزب الله” الذي يريد الانتقام لاغتيال القيادي العسكري البارز فيه فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت، سيركزان على المنشآت العسكرية في شمال ووسط إسرائيل.
(الأناضول)
يا ليت هذا يحدث بالفعل وحقيقة ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👹🚩
ان شاء الله.
مجرد فيلم يتكرر إنتاجه و الترويج له .. هنية ليس أغلى عندها من ابنها . فإذا تبرعت بالرد على قتله سترد بفيلم اقل تكلفة و اتقانا .. و تدع العرب يتناقشون حول ما اذا كان فيلما ام حقيقة
الحرب العالمية الأولى، اقول العالمية، انفجرت نتيجة اغتيال ولي العهد النمساوي/المجرى، والحرب العالمية الثانية انفجرت من جراء قيام وحدة عسكرية ألمانية تنكرت بزي جنود بولنديين وعبرت الحدود الالمانية/ البولندية أطلقت النار باتجاه الأراضي الألمانية مما أدى هذا الحدث المفتعل إلى أن تقوم الجيوش الالمانية بغزو الأراضي البولندية وهكذا بدأت الحرب العالمية الثانية.
في حالة ايران/إسرائيل، فإننا أمام اغتيال قائد فلسطيني مقاوم يجري محادثات سلام مع عدوه، قائد فلسطيني فذ يحمل كاريزما وطنية صادقة، محب لشعبه وقضيته، ونزل ضيفا على إيران لتهنئة رئيسها المنتخب، ويتم اغتياله بأسلوب غامض لم تفصح عن مجريات اغتياله السلطات الإيرانية حتى اللحظة،ولازالت بيانات الثار والرد الايراني تطلق بأسلوب الجعجعة دون طحن؟؟؟
سيضربون قاعدة عسكرية في الجولان المحتل ، ومصنع في النقب ، واصابة سفينة ، المفاجئة ستكون ان الصواريخ ستنطلق من البحر الابيض المتوسط