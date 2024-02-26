“هيئة البث”: إسرائيل سلمت “العدل الدولية” تقرير التدابير المؤقتة بغزة

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن تل أبيب سلمت، الاثنين، تقريرها لمحكمة العدل الدولية، بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية تتهمها بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واليوم، تنتهي مهلة المحكمة لإسرائيل لتقديم تقرير بشأن عملياتها في قطاع غزة، بموجب أوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي تنص على وجوب منع إسرائيل “الإبادة الجماعية” في غزة ومعاقبة التحريض العلني على ارتكابها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقالت الهيئة مساء الاثنين، نقلا عن مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (لم تسمه)، إن الحكومة سلمت اليوم (الاثنين) تقريرها إلى محكمة العدل الدولية.

وقال المسؤول إن “التقرير الذي تم تقديمه يتضمن تفاصيل قضايا المساعدات الإنسانية واستقلالية وتعامل قيادة إنفاذ القانون والجهاز القضائي مع التصرفات والتصريحات والإشكاليات، فضلا عن التطرق إلى مزاعم اعتبرت تصريحات كبار المسؤولين (الإسرائيليين) بمثابة تحريض”.

وأوضحت الهيئة أن “قرار تسليم التقرير للمحكمة اتخذ بعد نقاش خاص ترأسه رئيس الوزراء وحضره أيضا البروفيسور مالكولم شو، الخبير البريطاني الذي مثل إسرائيل في لاهاي”.

وأضافت: “في الجلسة (لم يحدد تاريخها)، تم عرض الحجج والاعتراضات التي سمعت في الماضي ضد قرار المحكمة”.

وتابعت: “لكن تقرر قبول توصية المستوى المهني، بما في ذلك البروفيسور شو، بتقديم التقرير على أساس أن إسرائيل لديها حجج جيدة، وأن عدم تقديمه سيفهم كانتهاك قد يورط إسرائيل”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن تل أبيب ستسلم تقريرها إلى المحكمة في وقت لاحق اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير صاغته وزارتا العدل والخارجية الإسرائيليتين، و”لن يتم نشره أمام الصحافة”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، اختتمت اليوم جلسات استماع بالمحكمة لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأناضول)