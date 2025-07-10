مسؤول إسرائيلي: قد يكون من الممكن التوصل لهدنة في غزة في غضون أسبوع أو أسبوعين

واشنطن: قال مسؤول إسرائيلي كبير يوم الأربعاء، إن إسرائيل وحركة حماس، قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.

وأضاف المسؤول خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة الفلسطينية المسلحة نزع سلاحها.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه إذا رفضت حماس ذلك “فإننا سنمضي” في العمليات العسكرية.

والتقى ترامب مع نتنياهو يوم الثلاثاء للمرة الثانية في غضون يومين لمناقشة الوضع في غزة. وأشار ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مرور 21 شهرا على اندلاع الحرب.

وسبق أن توقع ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات حول إعلان محتمل قبل مغادرة نتنياهو إلى إسرائيل اليوم الخميس.

وبدا أن ترامب مدد الإطار الزمني بعض الشيء أمس الأربعاء عندما قال للصحافيين إنه على الرغم من أن الاتفاق “قريب للغاية” فإنه قد يتم إبرامه هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الذي يليه، وإن كان “ليس مؤكدا”.

وذكر مصدر مطلع على تفكير حماس، أن أربعة أيام من المحادثات في الدوحة لم تسفر عن أي تقدم كبير في نقاط رئيسية عالقة.

ورفض المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث لصحافيين في واشنطن، الإدلاء بتفاصيل عن المفاوضات.

وقال ويتكوف للصحافيين في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء إن الاتفاق المتوقع سيشمل إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وتسليم رفات تسعة آخرين.

(رويترز)