مسؤول إسرائيلي: لا تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

القدس: قال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إنه لا تقدم في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس لعقد صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول دون تسميته، قوله إنه “في الوقت الحالي لا يوجد انفراج في المفاوضات مع حماس”.

وأضاف: “الحركة ليست فقط غير مرنة وإنما تصعّد مطالبها”، لكنه أشار إلى أن “الحوار مستمر”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، الاثنين، إن هناك عرضا إسرائيليا لعقد الصفقة المحتملة دون الكشف عن تفاصيله.

وقالت هيئة البث إن العرض يتضمن “إطلاق سراح المخطوفين من غير الجنود، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحابا تكتيكيا للجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في قطاع غزة، وإطلاق سراح أسرى أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.

ولم تعلق حركة “حماس” رسميا على العرض الإسرائيلي.

وتجري المفاوضات من خلال قطر ومصر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

(الأناضول)