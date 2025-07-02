مسؤول إسرائيلي: مقترح غزة يشمل ضمانات غير قطعية لإنهاء الحرب

القدس: قال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن الخطوط العريضة لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة تنطوي على ضمانات أقوى لإنهاء الحرب لكنها لا تقدم وعدا قاطعا بذلك.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنه “وفقًا للوثيقة الأخيرة التي ردّ عليها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالإيجاب، أبدت إسرائيل مرونة تجاه حماس في عدة نقاط”.

والثلاثاء، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنشور على منصة “تروث سوشيال” بأن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة” لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنشور على منصة “تروث سوشيال” بأن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة” لوقف إطلاق النار

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن “الخطوط العريضة الحالية التي وافق عليها ديرمر تنطوي على ضمانات أقوى لإنهاء الحرب”.

وقال: “أبدت الوثيقة مرونة في البنود المتعلقة بعمق الانسحاب الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار، وتوزيع المساعدات الإنسانية”.

وأضاف: “الوثيقة، وإن لم تتضمن وعدا قاطعا بنية إسرائيل إنهاء الحرب، إلا أنها تحتوي على ضمانات قوية جدا بهذا الشأن”.

وأشار بهذا الصدد إلى أنه “على سبيل المثال، تنص الوثيقة على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا من وقف إطلاق النار، فسيكون الوسطاء مسؤولين عن ضمان استمرار المفاوضات بشروط معينة”.

وقال المصدر: “هذه ليست مجرد كلمات، بل هي أيضا الأجواء العامة التي تسمح لحماس برؤية مدى رغبة الأمريكيين وقدرتهم على استدراج إسرائيل إلى هناك” أي إنهاء الحرب.

وكانت “حماس” أصرت على وجوب إدخال تعديلات في اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة وضمانات أمريكية أقوى بشأن إنهاء الحرب حال تطبيق الاتفاق.

(الأناضول)