مسؤول إسرائيلي منتقدا نتنياهو: حماس ستجعلنا نزحف لإعادة المخطوفين 

القدس: وجّه الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا آيلاند، الثلاثاء، انتقادا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب عجزه عن تحقيق “النصر المطلق” الذي وعد به في قطاع غزة، معتبرا أن “حماس” ستجعل الإسرائيليين يزحفون لإعادة أسراهم المحتجزين لديها.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، لآيلاند، وهو مهندس “خطة الجنرالات” التي عمل عليها الجيش الإسرائيلي قبل عدة أشهر، بمحاصرة شمال قطاع غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين منه.

وقال آيلاند: “تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيقه النصر المطلق لم تتحقق”، مضيفا: “هذه التصريحات لا بد وأن تعني فرض الإرادة الإسرائيلية على حماس دون قيد أو شرط، وهو ما لم يتحقق”.

وأوضح أن إعلان “حماس” تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لحين التزام تل أبيب ببنود الاتفاق، يعكس “موازين القوى الحقيقية” بين تل أبيب والحركة الفلسطينية.

وأضاف: “حركة حماس بهذا الإعلان ستجعلنا نزحف لإعادة المخطوفين”، على حد قوله.

والاثنين، أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الذراع العسكري لحماس، تأجيل تسليم الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل لحين التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.

وأشار آيلاند إلى أن طريقة عودة الأسرى من غزة تؤكد فشل تل أبيب في الحرب، مضيفا: “إسرائيل فشلت في تحقيق معظم أهداف الحرب على غزة ونجحت فقط في إعادة بعض المخطوفين”.

وشدد على أن “حماس” نجحت في تحقيق كل أهدافها وعلى رأسها البقاء في غزة وسط فشل إسرائيل في تحقيق كل أهدافها بالحرب على القطاع”.

ولفت إلى أن إسرائيل أخفقت “في القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية وإزالة حكمها بغزة، ولم تنجح في إعادة مستوطني الغلاف لمنازلهم”.

(الأناضول)