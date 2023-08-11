سياسة | دولي

مسؤول إسرائيلي يحذر: الجيش سيواجه مشكلة خطيرة في غضون شهر

منذ 45 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أنه في غضون شهر، ستواجه “إسرائيل مشكلة في جهوزية الجيش للحرب”، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائية.

ونقلت قناة I24 news الإسرائيلية، عن المسؤول الأمني قوله “إننا سنواجه مشاكل خاصة في سلاح الجو”، مشددا على أن “الجهد الرئيسي هو بذل كل ما في وسعنا لمنع فقدان الكفاءة”.

في غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتماد الخط الذي يقوده رئيس الأركان ووزير الأمن في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة جنود الاحتياط إلى صفوف الجيش.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن نتنياهو يريد العمل بهدوء، بمساعدة الإقناع والتأييد أمام المتجندين، حتى لا تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي.

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