سياسة | دولي

مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى فلسطينيين من غزة وهم أحياء

8 - ديسمبر - 2023

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القدس المحتلة: دعا نائب رئيس ما يُدعى بالبلدية الإسرائيلية في القدس، أرييه كينغ، الجمعة، إلى دفن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة أحياء.
وعبر حسابه على منصة “إكس”، نشر كينغ وهو مرشح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئاسة بلدية القدس الغربية المقبلة، صورا لأسرى فلسطينيين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على التعري إلا من ملابسهم الداخلية.
ويتضح من الصور أن الجيش قام بتجميع الأسرى في أرض رملية وقد تم وضع علم إسرائيلي على جانب الأرض.
وتظهر صورة أخرى عناصر من الجيش الإسرائيلي وهم يجلبون الأسرى في سيارة نقل عسكرية وقد تمت تعريتهم إلا من سراويلهم الداخلية.
ووسط أجواء من الطقس البارد قام الجنود بتجميع الأسرى في الأرض التي ظهر وكأن فيها حفرة كبيرة.
ودعا كينغ إلى دفن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من أحد مراكز الإيواء في غزة، أحياء.
وكتب: “يجب على إسرائيل أن تغطي هؤلاء ‘النازيين’ بالأرض التي تحيط بهم”.
وأضاف: “الآن يجب تغطيتهم (أي دفنهم أحياء) حتى لا يواجههم أي إنسان إلى الأبد”.
وعندما رد عليه أحد رواد منصة “إكس”: “سينتهي بك الأمر في لاهاي بالمحكمة الجنائية الدولية” بسبب أقواله تلك، دافع كينغ عن دعوته وقال: “على ماذا؟ قتل ’النازيين’؟”.
وفي تغريدة أخرى اعتبرت منصة “إكس” أنها تنتهك شروط النشر، كتب كينغ: “لو أتيح لي أن أتخذ القرار، لكنت جلبت 4 جرافات ضخمة (D9)، وأمرت بتغطية كل هذه المئات من النمل، وهم لا يزالون على قيد الحياة”.
وأضاف: “إنهم ليسوا بشرًا وليسوا حيوانات بشرية، إنهم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب معاملتهم بها” وفق تعبيراته.
ويعرف عن كينغ دعمه العنيد للاستيطان في القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم فيها.
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت، الخميس، عن الجيش الإسرائيلي صور اعتقال عشرات الفلسطينيين بعد إجبارهم على خلع ملابسهم كاملة إلا من سراويلهم الداخلية.
وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الفلسطينيين من أحد مراكز الإيواء في غزة، وإنه تم لاحقا إطلاق بعضهم وإبقاء عدد آخر قيد الاعتقال.

(وكالات)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 10:39 م

    ………….. ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227) الشعراء
    لقد خرج الحقد الدفين من قلوبهم المريضة !
    علاجهم سيكون بدواء المقاومة !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول محمد:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 11:23 ص

    أخبار تدل على نجاح شعب في التخلص من تاريخ مرير بينما سيبقى الدل والعار في جبين قوم عرب اللذين لن يبقى من تسميتهم بثلاثة حروف الى ألاول بإضافة الألف والراء وهي وا أسفاه : (عار).

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 6:58 ص

    على هذا المسؤول الصهيوني المجرم القذر الجبان الذي يستأسد بالأمريكان نقول له، ان الله لكم بالمرصاد والأصفاد وستنالون الخزي والعار والدمار والهزيمة النكراء بجاه المنتقم الجبار على يد أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇵🇸😫🚀🔥🐒🔥🐒🔥🔥🐒🚀

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