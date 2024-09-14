مسؤول إماراتي: الإمارات لا تتوقع إعادة فتح المحادثات مع أمريكا بشأن مقاتلات إف-35

دبي: قال مسؤول كبير في الحكومة الإماراتية، اليوم السبت، إن الإمارات لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)