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مسؤول إماراتي: الإمارات لا تتوقع إعادة فتح المحادثات مع أمريكا بشأن مقاتلات إف-35

14 - سبتمبر - 2024

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دبي: قال مسؤول كبير في الحكومة الإماراتية، اليوم السبت، إن الإمارات لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 4:05 م

    أخيرا فهمت الإمارات أن أمريكا لا تبيع طائرات اف 35 للعرب أو المسلمين مثلما فعلت مع تركيا والآن مع الإمارات رغم أن أمريكا ستبيع هذه الطائرات لرومانيا،. إذن هي حرب صليبية صهيونية قذرة بامتياز تعلنها عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي 🤔😶

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  2. يقول ضيف:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 10:40 ص

    في العاده تحصل الدول العربيه علي السلاح الجديد بعد ٥ سنوات من امتلاك إسرائيل له ، وهذه الطائرات تسلمتها إسرائيل منذ ٥ سنًات وأكثر واضف لذلك فتره تصنيع وتوريدها ، بمعني سوف تكون متوفره للعرب بعد الإيفاء بطلبات الناتو .

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