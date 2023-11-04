مسؤول إماراتي: ينبغي على أمريكا الضغط لإنهاء الحرب سريعا

أبوظبي: قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي اليوم السبت إنه يتعين على الولايات المتحدة الضغط من أجل إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سريعا، وكذلك وضع استراتيجية جديدة، وإلا فلن ينظر إليها على أنها بنفس القدر من الكفاءة.

وأضاف أن سياسة الاحتواء التي انتهجتها إسرائيل على مدى العقدين الماضيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لم تؤت ثمارها، ودعا إلى اتباع نهج جديد فيما يتعلق بمسائل اللاجئين والحدود والقدس الشرقية.

وقال انور قرقاش خلال مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي إنه سيتم قياس النفوذ الأمريكي “بالمدى الزمني لانتهاء هذه الحرب. وكلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل”. وأضاف أن القياس كذلك سيكون على ما إذا كان في الإمكان اتباع منهجية أخرى لحل المشكلات.

وأضاف “إذا استمرت هذه الأزمة، وخصوصا الجانب الإنساني منها، وإذا مررنا بدورة كاملة في هذه الأزمة وعدنا إلى سياسة الاحتواء القديمة التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر، أعتقد أن الدور الأمريكي… لن يعتبر فعالا”.

كانت الإمارات العربية المتحدة أبرز دولة عربية وقعت عام 2020 على اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتستضيف الإمارات، أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قوات أمريكية وتنتهج منذ نحو 10 سنوات سياسة خارجية أكثر استقلالا وحزما.

(رويترز)