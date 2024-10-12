مسؤول إيراني ثالث في بيروت منذ اغتيال نصرالله- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: بعد أيام على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت ثم زيارة المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا محمد رضا شيباني، حط اليوم في لبنان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قاد الطائرة بنفسه، في زيارة هي الثالثة لمسؤول إيراني منذ اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، ما يوحي وكأن طهران قررت التدخل المباشر في الملف اللبناني أو التفاوض نيابة عن “حزب الله”.
🎥شاهد | الدخان المتصاعد من ضاحية بيروت جراء العدوان الاسرائيلي خلال هبوط طائرة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف في مطار بيروت pic.twitter.com/Pq3TutQu6y
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 12, 2024
وكان في استقبال قاليباف في المطار ممثل رئيس مجلس النواب النائب محمد خواجة والنائبان عن “حزب الله” حسن عز الدين وإبراهيم الموسوي.
وقال قاليباف “إن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنا أحمل رسالة قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني للشعب اللبناني والمقاومة”، مؤكداً “الوقوف كما دائماً إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته والحكومة اللبنانية”.
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في لبنان: نقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني في هذه الظروف الصعبة و نقدم كل الدعم للشعب اللبناني ونتمنى أن ينتصر pic.twitter.com/FcBmRFrIWl
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 12, 2024
وزار قاليباف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد “أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه”. وشدد “على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً”.
وانتقل المسؤول الإيراني إلى موقع الغارة الإسرائيلية في البسطة برفقة عدد من أعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة”، حيث أشار إلى “تقديم كل الدعم للشعب اللبناني”، متمنياً له الانتصار، وقال “سنبقى إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة”.
🎥بالفيديو | رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يجري جولة في الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الاثناء ويطلع على اثار الغارات الاسرائيلية على مناطقها pic.twitter.com/7VF2RcFJ68
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 12, 2024
بعدها، زار قاليباف عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال بعد اللقاء: “أتقدم بالعزاء والمواساة للشعب اللبناني وأحمل معي رسالة من القيادة الإيرانية”، لافتاً إلى “أن إيران تقف إلى جانب لبنان في كل الظروف الصعبة”، وأضاف “سأتوجّه من هنا إلى جنيف لمقابلة رؤساء البرلمانات الدولية لأنقل مأساة الشعبين الفلسطيني واللبناني”، متحدثاً “عن الاستعداد لتقديم المساعدات للنازحين تحت إشراف وإدارة حكومية كما سيكون هناك جسر جوي بين لبنان وإيران لتقديمها”.
وزير خارحية ايران حين حل بلبنان قال ان ايران تساند
شيعة لبنان .. ثم استدرك وقال شعب لبنان..
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والمسؤول الحالي قال لهم ايران تساند شعب لبنان
وانه سيتقل مظلوميتهم ومظلموية الشعب الفلسطيني.
الى اجتماع اتحاد البرلمانين .. وجال في بيروت لتفقد
الخراب .. كأنه اب أو مكلف بقصر.. في لبنان..
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ثم عبر عن تأثره بمضاهر الخراب.. ووعد بوقوف
ايران بجنب لبنان… ويقصد لبنان حزب الله…
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بصراحة.. ايران تتفنن في القول انها تعتبر لبنان ولاية
منها… ولاية لم تكبر بعد.. وتحتاج الى حنان .. بدون
خحل ولا تخفظ دبلماسي… على عينك يا تاجر…
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لعل البعض في دول لم تدخلها ايران بعد يرون ما
ينتظرهم.. بأم أعينهم..
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انها الوصاية.. التفويظ الإلاهي للولي الفقيه على
العالم الاسلامي. وهو قد استجاب لنداء السماء فقط.. 😀
ولا يجرؤ أي زعيم عربي على زيارة لبنان الذي تعرض لعدوان المجرمين الصهاينة.
وهذا دليل على أن التضامن العربي غير موجود، وأن الجامعة العربية لا قيمة لها، وأن الصهاينة سيبنون إسرائيل الكبرى عاجلاً أم آجلاً على أراضي الدول العربية. إذا كان زعماء العرب يستمرون في النوم
ليست بطولة ان يزور مسؤول .. اي مسؤول لبنان الآن.. فلهم حماية دولية بحكم انهم مسؤولون دبلماسيون..
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جسور جوية من دول عربية تنقل المساعدات الى لبنان.. ولا تجرأ اي طائرة مدنية بدون شخص دبلماسي فيها
الاقتراب من لبنان..
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علما ان اي طائرة فيها دبلماسي ايراني تنزل بموافقة اسرائيل وبعد ضمانات دولية.. بسبب شبه الحضر الجوي المفروض..
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مافيش بطولة.. بل اتنهاز الفرصة لاضهار قوة ايران في لبنان.. من اجل ايران فقط..
بغض النظر عن زيارات المسؤولين الإيرانيين، اين المسؤولين العرب؟؟؟؟
اليست لبنان دولة عربية
إسرائيل اليوم تختلف كثيراً عن أي وقت مضى. هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة لا مثيل لها، فهي الأكثر تطرفاً وعدوانية
بل الاكتر خطرا وأكثر حكومات إسرائيل من استطاعت تطويع العرب واخضاعهم بالكامل واجبارهم على التركيع والتطبيع
لم نرى مسؤولي الأنظمة العربية يتحركون ويقفون مع لبنان ضد العدوان الإسرائيلي. لا بل رأينا كيف أن بعض الأنظمة تصدت للصواريخ الإيرانية المصوبة ضد إسرائيل لحماية هذا المستعمر المجرم لفلسطين ومقدسات المسلمين والمسيحيين. تباً لهذه الأنظمة الجبانة المخزية التي لا تمثل شعوبها ولا تحافظ على مصالحهم وحقوقهم في تحرير الأرض العربية من هذا المستعمر المجرم.
شفنا فيلم ايراني . نزل البطل في القرية لانقاظها . الشيئ الذي لم افهمه . ماذا تريد ايران من لبنان . ربما تركيع العرب .
أقول للمسؤول الايراني بل لجميع المسؤولين الايرانيين الله يستركم كفاية.. الله يكرمكم كفاية.. الله يحفظكم كفاية… لوجه الله الكريم كفاية.. لبنان سوف يضيع كما ضاعت غزة كفاية.. إبتعدوا عن الشعوب الذين حولتم حياتهم إلى جحيم بدون مبرر كفاية.. أتركوا الناس و شأنهم كفاية.. كفاية.. كفاية..!!
وكأن لبنان ولاية إيرانية اين الاحرار في لبنان اين المعارضة لما ذا هذا التكالب الايراني على البلاد العربية