سياسة | عربي

مسؤول إيراني ثالث في بيروت منذ اغتيال نصرالله- (فيديو)

12 - أكتوبر - 2024

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برفقة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف- (حساب نبيه بري)

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: بعد أيام على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت ثم زيارة المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا محمد رضا شيباني، حط اليوم في لبنان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قاد الطائرة بنفسه، في زيارة هي الثالثة لمسؤول إيراني منذ اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، ما يوحي وكأن طهران قررت التدخل المباشر في الملف اللبناني أو التفاوض نيابة عن “حزب الله”.

وكان في استقبال قاليباف في المطار ممثل رئيس مجلس النواب النائب محمد خواجة والنائبان عن “حزب الله” حسن عز الدين وإبراهيم الموسوي.

وقال قاليباف “إن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنا أحمل رسالة قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني للشعب اللبناني والمقاومة”، مؤكداً “الوقوف كما دائماً إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته والحكومة اللبنانية”.

وزار قاليباف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد “أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه”. وشدد “على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً”.

وانتقل المسؤول الإيراني إلى موقع الغارة الإسرائيلية في البسطة برفقة عدد من أعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة”، حيث أشار إلى “تقديم كل الدعم للشعب اللبناني”، متمنياً له الانتصار، وقال “سنبقى إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة”.

بعدها، زار قاليباف عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال بعد اللقاء: “أتقدم بالعزاء والمواساة للشعب اللبناني وأحمل معي رسالة من القيادة الإيرانية”، لافتاً إلى “أن إيران تقف إلى جانب لبنان في كل الظروف الصعبة”، وأضاف “سأتوجّه من هنا إلى جنيف لمقابلة رؤساء البرلمانات الدولية لأنقل مأساة الشعبين الفلسطيني واللبناني”، متحدثاً “عن الاستعداد لتقديم المساعدات للنازحين تحت إشراف وإدارة حكومية كما سيكون هناك جسر جوي بين لبنان وإيران لتقديمها”.

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  1. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 5:22 م

    وزير خارحية ايران حين حل بلبنان قال ان ايران تساند
    شيعة لبنان .. ثم استدرك وقال شعب لبنان..
    .
    والمسؤول الحالي قال لهم ايران تساند شعب لبنان
    وانه سيتقل مظلوميتهم ومظلموية الشعب الفلسطيني.
    الى اجتماع اتحاد البرلمانين .. وجال في بيروت لتفقد
    الخراب .. كأنه اب أو مكلف بقصر.. في لبنان..
    .
    ثم عبر عن تأثره بمضاهر الخراب.. ووعد بوقوف
    ايران بجنب لبنان… ويقصد لبنان حزب الله…
    .
    بصراحة.. ايران تتفنن في القول انها تعتبر لبنان ولاية
    منها… ولاية لم تكبر بعد.. وتحتاج الى حنان .. بدون
    خحل ولا تخفظ دبلماسي… على عينك يا تاجر…
    .
    لعل البعض في دول لم تدخلها ايران بعد يرون ما
    ينتظرهم.. بأم أعينهم..
    .
    انها الوصاية.. التفويظ الإلاهي للولي الفقيه على
    العالم الاسلامي. وهو قد استجاب لنداء السماء فقط.. 😀

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  2. يقول qoraish:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 6:53 م

    ولا يجرؤ أي زعيم عربي على زيارة لبنان الذي تعرض لعدوان المجرمين الصهاينة.
    وهذا دليل على أن التضامن العربي غير موجود، وأن الجامعة العربية لا قيمة لها، وأن الصهاينة سيبنون إسرائيل الكبرى عاجلاً أم آجلاً على أراضي الدول العربية. إذا كان زعماء العرب يستمرون في النوم

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    1. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
      أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:14 م

      ليست بطولة ان يزور مسؤول .. اي مسؤول لبنان الآن.. فلهم حماية دولية بحكم انهم مسؤولون دبلماسيون..
      .
      جسور جوية من دول عربية تنقل المساعدات الى لبنان.. ولا تجرأ اي طائرة مدنية بدون شخص دبلماسي فيها
      الاقتراب من لبنان..
      .
      علما ان اي طائرة فيها دبلماسي ايراني تنزل بموافقة اسرائيل وبعد ضمانات دولية.. بسبب شبه الحضر الجوي المفروض..
      .
      مافيش بطولة.. بل اتنهاز الفرصة لاضهار قوة ايران في لبنان.. من اجل ايران فقط..

  3. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:11 م

    بغض النظر عن زيارات المسؤولين الإيرانيين، اين المسؤولين العرب؟؟؟؟
    اليست لبنان دولة عربية

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  4. يقول تلغراف:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:20 م

    إسرائيل اليوم تختلف كثيراً عن أي وقت مضى. هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة لا مثيل لها، فهي الأكثر تطرفاً وعدوانية

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    1. يقول abdo:
      أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:34 م

      بل الاكتر خطرا وأكثر حكومات إسرائيل من استطاعت تطويع العرب واخضاعهم بالكامل واجبارهم على التركيع والتطبيع

  5. يقول علي النويلاتي:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 12:08 ص

    لم نرى مسؤولي الأنظمة العربية يتحركون ويقفون مع لبنان ضد العدوان الإسرائيلي. لا بل رأينا كيف أن بعض الأنظمة تصدت للصواريخ الإيرانية المصوبة ضد إسرائيل لحماية هذا المستعمر المجرم لفلسطين ومقدسات المسلمين والمسيحيين. تباً لهذه الأنظمة الجبانة المخزية التي لا تمثل شعوبها ولا تحافظ على مصالحهم وحقوقهم في تحرير الأرض العربية من هذا المستعمر المجرم.

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  6. يقول علي بن داود:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 7:19 ص

    شفنا فيلم ايراني . نزل البطل في القرية لانقاظها . الشيئ الذي لم افهمه . ماذا تريد ايران من لبنان . ربما تركيع العرب .

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  7. يقول Samir:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 7:20 ص

    أقول للمسؤول الايراني بل لجميع المسؤولين الايرانيين الله يستركم كفاية.. الله يكرمكم كفاية.. الله يحفظكم كفاية… لوجه الله الكريم كفاية.. لبنان سوف يضيع كما ضاعت غزة كفاية.. إبتعدوا عن الشعوب الذين حولتم حياتهم إلى جحيم بدون مبرر كفاية.. أتركوا الناس و شأنهم كفاية.. كفاية.. كفاية..!!

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  8. يقول سمير:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 8:28 ص

    وكأن لبنان ولاية إيرانية اين الاحرار في لبنان اين المعارضة لما ذا هذا التكالب الايراني على البلاد العربية

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