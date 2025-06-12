مسؤول إيراني: دولة “صديقة” في المنطقة حذرتنا من هجوم إسرائيلي.. ولن نتنازل عن حقنا في تخصيب اليورانيوم

طهران: قال مسؤول إيراني كبير لرويترز الخميس إن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف أن دولة “صديقة” في المنطقة حذرت طهران من ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة.

وقال المسؤول إن التوتر المتصاعد يهدف إلى “التأثير على طهران لتغيير موقفها بشأن حقوقها النووية” خلال المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة يوم الأحد في عُمان.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيجري إجلاء أفراد أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه “قد يكون مكانا خطيرا”، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وستعقد طهران وواشنطن جولة جديدة من المحادثات في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد بهدف التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ عقود بشأن طموحات إيران النووية.

ولا تزال هناك عدة عقبات بعد عقد خمس جولات من المناقشات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن بين تلك العقبات رفض إيران مطلبا أمريكيا بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم.

وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن أساس المحادثات مع أمريكا هو توجيهات قائد الثورة الإسلامية، وأن إيران لن تخضع للقوة.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، الخميس، عن بزشكيان القول: “لن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم”.

وقال الرئيس الإيراني أثناء زيارته لمحافظة إيلام، الواقعة غربي إيران، مساء الأربعاء، في لقاء مع الفعاليات السياسية والاجتماعية: “من قال إنه لا ينبغي السماح لنا بإجراء البحوث العلمية؟ ماذا يفعلون ليأمرونا بتفكيك صناعتنا النووية بالكامل؟”.

وأكد: “لن نتهاون أبدا… لقد أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية أننا لن نصنع قنبلة نووية، وهذه هي سياستنا الحاسمة”.

وتابع بزشكيان: “يقولون لنا إنه يجب ألا نمتلك هذه المعرفة (النووية)، فغدا إن قلنا شيئا، ستلقي إسرائيل علينا قنابل.. في الماضي عندما صنع علماؤنا ونخبنا الصواريخ، لم يعد صدام قادراً على قصف مدننا. كان يقصفنا كل يوم بها قبل أن نمتلكها، وعندما صنعنا الصواريخ، لم يعد قادراً على قصفنا”.

(وكالات)