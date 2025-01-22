مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية

دافوس- سويسرا: قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن إيران تأمل في أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقلانية في تعامله مع الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن طهران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن إيران لا تشكل تهديدا أمنيا للعالم.

غروسي: إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء عالية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء إن إيران “تمضي بكل قوتها” في تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية مشيرا إلى أن إعلان إيران في الآونة الأخيرة تسريع وتيرة التخصيب بدأت تظهر نتائجه.

وذكر غروسي الشهر الماضي أن إيران أبلغت الوكالة بأنها ستسرع “بشكل كبير” وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة لتقترب بذلك من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية وهي 90 بالمئة تقريبا.

ووصفت قوى غربية الخطوة الإيرانية بأنها تصعيد خطير وقالت إن ليس هناك ما يبرر تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى للأغراض المدنية فقط وإن أي دولة فعلت ذلك أنتجت أسلحة نووية.

وقالت إيران مرارا إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وإن من حقها تخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى تريده.

وقال غروسي للصحافيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “من قبل كانت (تنتج) في حدود سبعة كيلوغرامات (من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة) شهريا، والآن أصبحت تنتج أكثر من 30 كيلوغراما. وبالتالي أعتقد أن هذا مؤشر واضح على تسريع الوتيرة. إنها تمضي في الأمر بكل قوتها”.

ووفقا لأحد معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يكفي نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى من حيث المبدأ، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، لصنع قنبلة نووية واحدة.

وقال جروسي إن إيران لديها حاليا نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تبلغ 60 بالمئة.

غير أنه قال إن تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية، وهي التي تخصب اليورانيوم، سيستغرق بعض الوقت لكن تسريع وتيرة العملية بدأ بالفعل.

وأضاف “سنبدأ في رؤية زيادات مطردة من الآن”.

ودعا غروسي إلى الدبلوماسية بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي انسحبت الولايات المتحدة في ولايته الأولى من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وقوى كبرى والذي فرض قيودا صارمة على الأنشطة الذرية الإيرانية. وانهار هذا الاتفاق منذ ذلك الحين.

وقال “يمكن أن نستنتج من التصريحات الأولى للرئيس ترامب وآخرين في الإدارة الجديدة أن هناك ميلا، إذا جاز التعبير، لإجراء محادثات وربما التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق”.

من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دافوس إن إيران لا بد أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

(وكالات)