مسؤول إيراني: نتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي المحتمل محدودا

طهران: أكد مسؤول أمني إيراني طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلاده تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران محدودا.

وأوضح المسؤول الأمني في تصريح، الأحد، أنهم لا يتوقعون أن تستهدف إسرائيل مركزا سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا مهما واستراتيجيا.

وأضاف “نعتقد أن هذه ستكون استهدافا محدودا وصغير الحجم، وإسرائيل لن تتجاوز خطوط إيران الحمراء أمنيا ولن تتجاوز حدود الصبر”.

وأردف: “بعد هذا الهجوم المحتمل، يمكن للإسرائيليين أن يزعموا أنهم لم يتركوا الهجوم الإيراني دون رد، ومن ناحية أخرى، يمكنهم إطلاق دعاية إعلامية عالمية والإيحاء بأنهم ضربوا هدفا مهما في إيران”.

وبعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هددت إدارة تل أبيب بشن هجوم انتقامي “قوي للغاية” على إيران.

والثلاثاء أعلنت إسرائيل، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه “انتقام” لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

(الأناضول)