مسؤول إيراني يبحث مع “الجهاد الإسلامي” التطورات الفلسطينية

غزة: بحث الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، الثلاثاء، مع علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، التطورات الميدانية بفلسطين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صدر عن حركة الجهاد الإسلامي، قالت فيه: “ولايتي أكد وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

واستعرض الجانبان “آخر التطورات داخل فلسطين لا سيما الأوضاع في القدس والضفة الغربية وما يرتكبه العدو (في إشارة لإسرائيل) من عدوان يومي في المسجد الأقصى والقدس ومدن الضفة ومخيماتها وقراها”، حسب البيان ذاته.

وقال النخالة خلال الاتصال إن “المقاومة الفلسطينية لن تتهاون أبداً في التصدي للعدوان”، وإن “التهديدات الصادرة عن قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه”.

والإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة خلال تفقده لموقع عملية إطلاق نار بمدينة الخليل جنوب الضفة، أسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة زوجها، إن بلاده في خضم “هجوم إرهابي تشجعه وتوجهه إيران”، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: “سنحاسب القتلة ومرسليهم أيضا من قريب أو بعيد”.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

(الأناضول)