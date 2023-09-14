سياسة | دولي | إيران

وزير الخارجية الإيراني: جاهزون لتنفيذ اتفاق بوساطة قطرية لمبادلة سجناء مع أمريكا

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان- (أ ف ب)

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طهران: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه قطر مع الولايات المتحدة والذي ستطلق بموجبه واشنطن سراح خمسة سجناء مقابل نفس العدد من جانب طهران، إضافة إلى الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.

وتم الإعلان في العاشر من أغسطس/ آب عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيسمح لأمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة في مقابل نقل الأموال لبنوك في قطر والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عبد اللهيان أثنى في محادثة هاتفية مع نظيره القطري على دور الدوحة البناء خلال المفاوضات التي استمرت لأشهر وأسفرت عن إبرام الاتفاق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إنه من المتوقع تنفيذ الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 14, 2023 الساعة 5:48 م

    حذار يا إيران العظيمة من الأفعى الأمريكو صهيونية يا عينيا 😤☝️🔥👿🔥🐊

    رد

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