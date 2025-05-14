مسؤول إيراني كبير: طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب في إطار اتفاق نووي مع ترامب

واشنطن- “القدس العربي”: قال علي شمخاني، المستشار السياسي والعسكري والنووي الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” إن إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبات الاقتصادية فورًا. وتُعد تصريحاته من أوضح التصريحات العلنية التي صدرت من داخل الدائرة المقربة للمرشد الأعلى بشأن استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق.

وأشار شمخاني إلى أن طهران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية، وستتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب القابل للاستخدام في صناعة الأسلحة، وستكتفي بتخصيب اليورانيوم إلى المستويات المنخفضة اللازمة للاستخدام المدني، مع السماح للمفتشين الدوليين بالإشراف الكامل على البرنامج النووي.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت إيران مستعدة لتوقيع الاتفاق إذا تم استيفاء هذه الشروط، أجاب شمخاني: “نعم”. وأضاف: “إذا تصرف الأمريكيون وفق ما يقولون، فبإمكاننا بناء علاقات أفضل، وهذا قد يؤدي إلى وضع أفضل في المستقبل القريب.”

جاء ذلك بعد ساعات من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غصن الزيتون” على إيران، مصحوبًا بتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية شديدة إذا لم تقبل طهران الاتفاق. وأعرب شمخاني عن إحباطه من نبرة ترامب، واصفًا العرض بأنه “مجرد أسلاك شائكة”.

ورغم نفي إيران المستمر للسعي لتطوير أسلحة نووية، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بتخصيب كمية من اليورانيوم تصل إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في صناعة ست قنابل نووية.

وتجري المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أسابيع، ووصف مبعوث ترامب للشرق الأوسط الجولة الأخيرة في مسقط بأنها “مشجعة”. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات “صعبة ولكنها مفيدة”، وأشار إلى أن موضوع تخصيب اليورانيوم “لن تتنازل عنه إيران، لكن قد تتغير أبعاده أو مستوياته أو كمياته لفترة زمنية تسمح ببناء الثقة.”

وأبدى شمخاني قلقه من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأثير سلبًا على المفاوضات عبر الضغط على واشنطن، قائلًا: “إذا تمكن الأمريكيون من إزالة تأثير نتنياهو، فسيمكن توقيع الاتفاق بسهولة”.

يُذكر أن هناك خلافًا متصاعدًا بين ترامب ونتنياهو بشأن الاستراتيجية تجاه إيران، إذ يدعم نتنياهو الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، بينما يرى ترامب فرصة في عقد صفقة مع طهران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.