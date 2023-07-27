مسؤول استخبارات سابق: نتنياهو فكك الجيش والموساد وقسم إسرائيل

تل أبيب: قال رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي الأسبق، تامير باردو، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “فكك الجيش الإسرائيلي والموساد، وباتت إسرائيل أمة ممزقة إلى قسمين”.

جاء ذلك في رده على سؤال لهيئة البث الإسرائيلية بشأن تهديدات المئات من ضباط وجنود الاحتياط بتعليق خدمتهم بالجيش ردا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال باردو لهيئة البث الإسرائيلي: “نحن نمر بظروف مشابهة لظروف كو كلوكس كلان”.

وأضاف: ” لقد تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أحزاب عنصرية مروعة ومواقفه ليست بعيدة عنهم”.

وتابع: “لو أن دولة ما سنت بعضا من هذه القوانين التي نسنها هنا، لقلنا إنها قوانين عنصرية ومعادية للسامية”.

و”كلو كلاس كلان” التي تدعى اختصارا “KKK” هي منظمات عنصرية أمريكية، تؤمن بالتفوق الأبيض ومعاداة السامية، وتدعو لاستخدام العنف والإرهاب ضد من تكرههم بمن فيهم الأمريكيون الأفارقة.

ووصف رئيس “الموساد” الأسبق إسرائيل بأنها باتت “أمة ممزقة إلى قسمين في ظل وجود رئيس وزراء لا يرجف له رمش”، حسب تعبيره.

وحول مضي الحكومة في المصادقة على التعديلات القضائية، قال باردو: “نتنياهو فكك الجيش الإسرائيلي والموساد”.

والإثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون “الحد من المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

(الأناضول)