مسؤول الأونروا يدعو إلى وقف المذبحة في غزة: الفرصة الأخيرة لإنقاذ إنسانيتنا

لندن- “القدس العربي”: دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الجمعة، إلى وقف “المذبحة” في قطاع غزة، قائلاً: “إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا”.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مقالة صحافية وزّعتها الأونروا كبيان: “إن الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا ‘إرهابيين’ أو ‘حيوانات بشرية’ أو ‘أشخاصاً يجب محوهم'”.

🚨🗣️📢 Hier matin la déclaration de Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence de l'ONU 🇺🇳 pour les réfugiés palestiniens, lors de la conférence sur la paix. "C'est une punition collective, le droit international humanitaire n'est pas appliqué" à Gaza 🇵🇸.… pic.twitter.com/SpFf0giioI — Media du peuple (@Media_DuPeuple) November 10, 2023

وأكد فيليب لازاريني: “مثلهم مثل جميع الأطفال، كانوا مفعمين بالحياة. كانت لديهم أحلام وتطلعات. وعلى هذه المذبحة أن تتوقف. إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا”.

وأكد أن أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا منذ بدء الصراع بين إسرائيل و”حماس”.

Devastated. Over 100 @UNRWA colleagues confirmed killed in 1 month. Parents, teachers, nurses, doctors, support staff. @UNRWA is mourning, Palestinians mourning, Israelis mourning. Ending this tragedy needs #Humanitarianceasefire now. — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 10, 2023

وقال فيليب لازاريني: “تم تأكيد مقتل أكثر من 100 زميل في الأونروا خلال شهر. آباء ومعلمون وممرضات وأطباء وموظفو دعم”.

وأضاف: “الأونروا في حداد، والفلسطينيون في حداد، والإسرائيليون في حداد”، مكرراً الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.