مسؤول الأونروا يدعو إلى وقف المذبحة في غزة: الفرصة الأخيرة لإنقاذ إنسانيتنا

لندن- “القدس العربي”: دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الجمعة، إلى وقف “المذبحة” في قطاع غزة، قائلاً: “إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا”.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مقالة صحافية وزّعتها الأونروا كبيان: “إن الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا ‘إرهابيين’ أو ‘حيوانات بشرية’ أو ‘أشخاصاً يجب محوهم'”.

وأكد فيليب لازاريني: “مثلهم مثل جميع الأطفال، كانوا مفعمين بالحياة. كانت لديهم أحلام وتطلعات. وعلى هذه المذبحة أن تتوقف. إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا”.

وأكد أن أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا منذ بدء الصراع بين إسرائيل و”حماس”.

Devastated. Over 100 @UNRWA colleagues confirmed killed in 1 month.

Parents, teachers, nurses, doctors, support staff. @UNRWA is mourning, Palestinians mourning, Israelis mourning. Ending this tragedy needs #Humanitarianceasefire now.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 10, 2023