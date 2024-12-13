مسؤول: الاتحاد الأوروبي يتطلع للتواصل “قريبا” مع السلطات الجديدة في سوريا

بروكسل: أعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي الجمعة أنّ التكتّل يتطلّع لأن يجري “قريبا” اتصالات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سوريا والتي تقودها “هيئة تحرير الشام” الإسلامية المتشددة.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّ “ما نفكّر فيه الآن هو إجراء اتصالات (…) ستتم هذه الاتصالات على المستوى العملاني ونأمل أن يحصل ذلك قريبا”.

وأكد أن هذه الاتصالات لن تتم “على المستوى السياسي، ولا على مستوى المسؤولين الكبار”، لافتا إلى أن للاتحاد الأوروبي قائما بالأعمال لسوريا مقرّه في بيروت.

وبعد هجوم استمر 11 يوما، سيطر تحالف من الفصائل المعارضة تقوده هيئة تحرير الشام على دمشق الأحد، منهيا بذلك أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

وأوضح المسؤول أنّ الاتحاد الاوروبي الذي يجتمع وزراء خارجيته الإثنين في بروكسل، يريد “توجيه رسائل” إلى السلطة السورية الجديدة، وخصوصا حول احترام الأقليات وحقوق الإنسان ووحدة أراضي البلاد.

ويبدي الاوروبيون خصوصا قلقا إزاء مصير الأقليات في بلد يشهد تعايشا صعبا بين السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد.

والثلاثاء، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس من خطورة تكرار “السيناريوهات المرعبة” للعراق وليبيا وافغانستان في سوريا. وأعلن الاتحاد الأوروبي يومها أنه لا يجري “أيّ اتصال” بقادة هيئة تحرير الشام.

لا يزال هذا التنظيم المتطرف مصنفا إرهابيا لدى الدول الغربية. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه وعلى قيادييه بموجب قرار للأمم المتحدة يعود إلى العام 2014.

لكن هذا القرار لا يحول دون إجراء “اتصالات”، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي.

وثمة قلق أوروبي أيضا حيال إبقاء القاعدتين الروسيتين في سوريا أو عدمه.

وقال المسؤول الأوروبي الجمعة “سنكون مسرورين جدا إذا قررت السلطات الجديدة” إغلاق هاتين القاعدتين، “ولكن هذا القرار يعود إليها”.

لروسيا قاعدتان في سوريا، جوية وبحرية، استخدمتهما خصوصا دعما للرئيس المخلوع بشار الأسد قبل فراره. وهما أيضا عامل حيوي لتأكيد النفوذ الروسي في المنطقة.

وأكدت موسكو هذا الأسبوع أنها على “اتصال” بالسلطات السورية الجديدة في شأن مصير قاعدتيها العسكريتين.

(أ ف ب)