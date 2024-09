مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على ألا يعميها الغضب- (فيديو)

تل أبيب: قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه لا ينبغي لإسرائيل أن “يدفعها الغضب” في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وقال بوريل، على هامش اجتماع في إسرائيل مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين،إن:”رعب واحد لا يبرر آخر”.

وأضاف بوريل :” إنني أتفهم مخاوفك وألمك. أتفهم مخاوف وآلام من تعرضوا للهجوم والذبح والاختطاف. أتفهم غضبك، ولكن دعني أطلب منك ألا يتمكن منك الغضب. أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لك أفضل أصدقاء إسرائيل، لأن ما يصنع الفرق بين مجتمع متحضر وجماعة إرهابية هو احترام الحياة البشرية”.

واستطرد بوريل ،:” مات مدنيون أبرياء، بينهم آلاف الأطفال، في الأسابيع الماضية. ونعلم أيضا أن الناس يجبرون أيضا على مغادرة منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة. إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والوقود والحماية”.

Today, HR/VP @JosepBorrellF visited Kibbutz Be’eri, ravaged on 7 October by Hamas, together with @Elicoh1. He condemned the terrorist attack and called for the immediate & unconditional release of the hostages.

He also appealed for humanitarian pauses and aid to Gaza. pic.twitter.com/JZXwPizZZ3

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 16, 2023