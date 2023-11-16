سياسة | دولي | أوروبا

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على ألا يعميها الغضب- (فيديو)

16 - نوفمبر - 2023

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تل أبيب: قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس،  إنه لا ينبغي لإسرائيل أن “يدفعها الغضب” في حربها ضد حماس في قطاع غزة. 

وقال بوريل، على هامش اجتماع في إسرائيل مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين،إن:”رعب واحد لا يبرر آخر”. 

وأضاف بوريل :” إنني أتفهم مخاوفك وألمك. أتفهم مخاوف وآلام من تعرضوا للهجوم والذبح والاختطاف.  أتفهم غضبك، ولكن دعني أطلب منك ألا يتمكن منك الغضب.  أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لك أفضل أصدقاء إسرائيل، لأن ما يصنع الفرق بين مجتمع متحضر وجماعة إرهابية هو احترام الحياة البشرية”. 

واستطرد بوريل ،:” مات مدنيون أبرياء، بينهم آلاف الأطفال، في الأسابيع الماضية.  ونعلم أيضا أن الناس يجبرون أيضا على مغادرة منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة. إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والوقود والحماية”. 

وفقا للبيانات الصادرة عن مكتبه، قال كوهين إن إسرائيل ستواصل القتال مهما استغرق الأمر لتدمير حماس وحتى إعادة جميع الرهائن الـ 239 .

يشار إلى أن زيارة بوريل إلى إسرائيل هي الأولى له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

(د ب أ)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 7:22 م

    أعماكم الله يا أوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين، وحشركم مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان 🇵🇸✌️🔥

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