مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل موّلت حماس

مدريد: قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن إسرائيل موّلت إنشاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وذكر بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد “أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح”.

(رويترز)