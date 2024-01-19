سياسة | دولي | أوروبا

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل موّلت حماس

منذ ساعة واحدة

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مدريد: قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن إسرائيل موّلت إنشاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وذكر بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد “أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 19, 2024 الساعة 3:54 م

    ههه ما هذه الخزعبلات والترهات يا أيها الاتحاد الأوروبي العنصري المنافق البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين، الله ينتقم منكم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 19, 2024 الساعة 4:03 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا، ماهذه الشطحة الابليسية يا عصابة الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀

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