سياسة | دولي

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يحض على إنهاء “الجنون” في غزة

منذ 49 دقيقة

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

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بروكسل: حض جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت على إيجاد “حل سياسي” لإنهاء “الجنون” في غزة بعد إعلان وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع عن استشهاد 30 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة.

وقال بوريل في منشور على منصة إكس “يجب أن يحدث وقف لإطلاق النار الآن. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين على نطاق واسع. وحده الحل السياسي سينهي هذا الجنون”.

وأضاف في منشور آخر “هجوم آخر على مدرسة تستخدم مأوى للنازحين داخليا في خان يونس (…) وفي الوقت نفسه، يُطلب مجددا بشكل متكرر من سكان ضعفاء الانتقال إلى مكان آخر، بدون نهاية في الأفق”.

وأسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح عن استشهاد 30 شخصا السبت، وفق ما أفادت مصادر في قطاع غزة في الشهر العاشر من الحرب.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارة قائلا إنها استهدفت “مجمع قيادة وسيطرة تابعا لحماس تم إخفاؤه داخل مدرسة خديجة في وسط قطاع غزة”.

ومع نزوح معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مرة واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ كثيرون من المباني المدرسية مساكن مؤقتة بينها المبنى الذي قصف السبت.

(وكالات)

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