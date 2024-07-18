مسؤول: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يتوجه للمنطقة لإجراء محادثات بشأن غزة

واشنطن: قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى المنطقة اليوم الخميس لإجراء مشاورات بشأن الصراع في غزة ومن المقرر أن يزور الإمارات والأردن.

ولم يكن لدى المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مزيد من التفاصيل عن مناقشاته المقررة.

وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

(رويترز)