سياسة | دولي

مسؤول: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يتوجه للمنطقة لإجراء محادثات بشأن غزة

18 - يوليو - 2024

مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك

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واشنطن: قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى المنطقة اليوم الخميس لإجراء مشاورات بشأن الصراع في غزة ومن المقرر أن يزور الإمارات والأردن.

ولم يكن لدى المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مزيد من التفاصيل عن مناقشاته المقررة.

وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 6:37 م

    العار والدمار والبوار والخسران المبين بإذن المنتقم الجبار يا عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

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