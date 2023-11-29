قائمة تضم 30 أسيرا فلسطينيا يفرج عنهم الأربعاء..القسام: أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين

غزة: أعلنت كتائب “القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، إطلاق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.

وقالت الكتائب، في بيان، “أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين، استجابة لطلب القيادة الروسية، وتم تسليمهما للصليب الأحمر، قبل قليل، كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”.

أعلن عضو بارز في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح رهينتين من النساء، تحملان الجنسية الروسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المسؤول في حماس، موسى أبو مرزوق، لمحطة إذاعية في قطاع غزة، إن إطلاق سراح الرهينتين يأتي خارج الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وكبادرة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الرهينتين اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى 10 رهائن إسرائيليين.

جدير بالذكر أن حماس أطلقت بالفعل سراح مواطن مزدوج الجنسية إسرائيلي-روسي 25/ عاما/ يوم الأحد الماضي، كبادرة لبوتين، بدون مقابل. وبعد إطلاق سراحه، قال الشاب إنه هرب في البداية إثر وقوع انفجار في المبنى الذي كان محتجزا فيه، وتجول في قطاع غزة لعدة أيام، حتى قبض عليه مدنيون وسلموه إلى حماس.

أطفال ونساء.. قائمة تضم 30 أسيرا فلسطينيا يفرج عنهم الأربعاء

ومن جهة أخرى، قالت حركة “حماس” الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت الحركة في بيان، إلى أن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم تضم 15 طفلا و15 أسيرة بينهن عهد التميمي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت التميمي (23 عاما) في العام 2017 وسجنتها لمدة 8 شهور، قبل أن يعاد اعتقالها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من بلدة النبي صالح غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

والأسيرات المنتظر الإفراج عنهن هن:

1. أسماء حسن موسى أبو تكفة – الداخل (فلسطينيو العام 1948)

2. آلاء شكري محمود شحادة – الداخل

3. عدن عودة إبراهيم الطوري – الداخل

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم – الداخل

5. نادين منيف محمد شبلي – الداخل

6. ريتا سليم حسين مراد – الداخل

7. لنا نادر محمود أبو صلاح – الداخل

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي – القدس

9. خديجة أحمد إبراهيم أبو غالية – القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب – الخليل

11. لمى عبد المطلب ديب الفاخوري – الخليل

12. رقية عبد الرحمن طه عمرو – الخليل

13. سهير إسماعيل موسى البرغوثي – رام الله

14. عهد باسم محمد التميمي – رام الله

15. دانيا صقر محمد حناتشة – رام الله

فيما تضم قائمة الأسرى الأطفال المقرر الإفراج عنهم:



1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن الرازم – القدس

2. إبراهيم أحمد بدر زماعرة – الخليل

3. عبدالرحمن ابراهيم محمد الرشايدة – الخليل

4. محمد أسامة مصطفى محاميد – الضفة

5. أوس ربيع كايد خضر – جنين

6. نور الدين عامر أحمد أبو جمعة – القدس

7. كرم غالب نصري الهريمي – القدس

8. يحيى محمد مبتسم ارحيمة – رام الله

9. أحمد كمال أحمد العمور – الخليل

10. نهاد محمد نهاد جاد الله – القدس

11. محمد وائل علي جاد الله – القدس

12. هارون هاني علي علقم – القدس

13. عز الدين معتصم عمران طوطح – القدس

14. مأمون عزيز عيسى فروخ – الخليل

15. عبد الرحمن عمر عزات حنفيه – جنين

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.

بينما شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدأت هدنة إنسانية بين “حماس” وإسرائيل تستمر 6 أيام قابلة للتمديد، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى كافة مناطق قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

(وكالات)