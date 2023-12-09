سياسة | دولي

مسؤول بالأمم المتحدة: اختبار عمليات فحص المساعدات لغزة في معبر كرم أبو سالم دون فتحه بعد

9 - ديسمبر - 2023

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القاهرة: قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم السبت إنه يجري اختبار عملية جديدة لفحص المساعدات المقدمة لغزة عند معبر كرم أبو سالم لكن الجهود للحصول على تصريح لدخول الشاحنات عبر المعبر وزيادة عمليات الإغاثة ما زالت مستمرة.

وبموجب النظام الجديد، ستأتي الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر لأول مرة من الأردن، قبل دخول غزة من رفح على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات.

لكن سكاو قال إنه يتعين السماح للشاحنات بدخول غزة مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم لتخفيف الوضع الآخذ في التفاقم بالقطاع.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 11:53 ص

    ههه مرة أخرى بعد الألف عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو تفرض رأيها على المجتمع الدولي المنافق البائس الخاضع للإرهاب الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 1:45 م

    غطرسة صهيو أمريكية غربية حاقدة على الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️

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