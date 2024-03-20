مسؤول بالأمم المتحدة يتهم أمن المنظمة بالاعتداء عليه خلال احتجاجه على الحرب الإسرائيلية ضد أطفال غزة

نيويورك: قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة كان قد بدأ إضرابا عن الطعام دعما للأطفال ضحايا الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، إن أفراد أمن بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتدوا عليه، وذلك في زعم نفته المنظمة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المسؤول سقط أثناء مقاومته بالقوة محاولة إخراجه من المبنى بعد رفض طلبه بالتظاهر هناك.

وبدأ برونو دونات، وهو موظف كبير في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يبلغ من العمر 54 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية وجنسية موريشيوس، إضرابا عن الطعام في الأول من مارس/ آذار دعما للأطفال ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة. وأوقف إضرابه عن الطعام الثلاثاء قائلا إنه عانى من آلام وقيء عقب الحادث.

وقال دونات إنه مُنع من الدخول عندما حاول دخول المبنى للقاء زميل له في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقال: “لقد سحبوني للخارج…في الخارج، ألقى بي رجل الأمن على الأرض واصطدم رأسي بالرصيف”.

وأضاف أن الحادث تسبب في نزيف وأظهر لوكالة رويترز صورة لإصابة في مؤخرة رأسه قال إنها تسببت في نقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمن طلب مرارا من دونات المغادرة وإنه رفض حتى وقت إغلاق المبنى.

ويسعى دونات إلى لفت انتباه العالم إلى آلاف الأطفال الذين استشهدوا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

(وكالات)