بايدن لن يقيل أوستن رغم مطالبات جمهوريين بذلك

على متن طائرة الرئاسة: قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم إقالة وزير الدفاع لويد أوستن لتقاعسه لأيام عن الإبلاغ عن دخوله المستشفى، فيما طالب جمهوريون بارزون بإقالته.

وأخفى أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد بايدن، دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام. وما زال في المستشفى إلى الآن.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة اليوم الاثنين “لا خطة لأي شيء سوى بقاء الوزير أوستن في منصبه”.

وقال دونالد ترامب، الرئيس السابق والمنافس الجمهوري المحتمل لبايدن في انتخابات 2024، مساء أمس الأحد إنه يجب إقالة أوستن بسبب “سلوكه المهني غير اللائق وتقصيره في أداء الواجب”.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال يقول “تغيب أسبوعا، ولم يكن لدى أحد، بما في ذلك رئيسه جو بايدن المحتال، أدنى فكرة عن مكان وجوده أو عن مكان محتمل لوجوده”.

ودعت نائبة جمهورية بارزة أيضا في الكونغرس إلى استقالة أوستن.

وقالت إليس ستيفانيك، وهي نائبة عن نيويورك ومن أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب التي تشرف على وزارة الدفاع (البنتاغون)، في بيان “يتعين أن تكون هناك مساءلة كاملة تبدأ باستقالة على الفور للوزير أوستن والذين كذبوا لصالحه، وإجراء تحقيق في الكونغرس في هذا التقصير الخطير في أداء الواجب”.

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين إن بايدن لديه “ثقة كاملة” في أوستن.

وقال كيربي حين سئل عن حالة أوستن “أعتقد أن تركيزنا الرئيسي الآن ينصب على صحة الوزير أوستن والتأكد من حصوله على كل ما يحتاجه من رعاية ودعم للتعافي الكامل”.

وأضاف “استأنف بالفعل جميع سلطاته. ويضطلع بالفعل بجميع ما كان يقوم به من مهام عادة. إنه فقط يفعل ذلك الآن من المستشفى”.

وكشف مسؤولون أمس الأحد أن دخول أوستن إلى المستشفى ظل سريا بشكل أكبر مما كان يُعتقد في السابق وأضافوا نائبته إلى قائمة طويلة من المسؤولين، وصولا إلى بايدن، لم يكونوا على اطلاع بما يحدث لعدة أيام.

وقال كيربي “لم يكن هناك إخطار أو معرفة في البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي حتى بعد ظهر الخميس”.

وتقتضي واجبات وزير الدفاع أن يكون متاحا في أي لحظة للتعامل مع الأزمات المتعلقة بالأمن القومي. وقال أوستن يوم السبت إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن هذه السرية.

ولم تتضح المشكلة الصحية التي استدعت دخول أوستن إلى المستشفى. وقال كيربي إن لا معلومات لديه عن هذا الأمر لكن بايدن وأوستن تحدثا في الأيام القليلة الماضية.

وقالت جان بيير حين سئلت عن المرض الذي يعاني منه أوستن “ليس شيئا يمكننا الحديث عنه”، لكنها أضافت أن الرئيس تحدث معه يوم السبت.

(رويترز)