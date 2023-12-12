سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول بالسلطة الفلسطينية يستنكر مساواة نتنياهو اتفاقات أوسلو بما حدث في 7 أكتوبر- (تغريدة)

12 - ديسمبر - 2023

حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله: قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن “تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في السابع من أكتوبر يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح”.

(رويترز)



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  1. يقول احمد 105:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 4:30 م

    تنشيط سلطة الفلسطينية

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  2. يقول Basem:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 4:31 م

    هي اجت عل هذه يا حسين.
    معلش فوتلهم إياها هذه وحقك علينا.

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  3. يقول سلام:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 4:36 م

    اوسلو ولدت ميتة أصلا!!! كانت منذ البداية خطة لتصفية القضية الفلسطينية وابادة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على جميع اراضيه وتهويدها,,

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  4. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 4:37 م

    هه لتعلموا علم اليقين ان لا وثوق في عص البيت الأبيض الأمريكي التي تدعم وتحمي عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🔥🐒🐒🔥

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