مسؤول بالسلطة الفلسطينية يستنكر مساواة نتنياهو اتفاقات أوسلو بما حدث في 7 أكتوبر- (تغريدة)

رام الله: قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن “تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في السابع من أكتوبر يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح”.

Netanyahu’s statement, which equates the Oslo Accords with what happened on October 7th, confirms that his war is against all Palestinians, and we say to Netanyahu that Oslo died under the tracks of his tanks that are sweeping through all our cities, villages and camps from Jenin… https://t.co/0oFicbR60e

