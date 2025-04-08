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مسؤول بحزب الله: الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها إذا انسحبت إسرائيل

منذ 37 دقيقة

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بيروت: قال مسؤول كبير في جماعة حزب الله اللبنانية إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف البلاد، وحدد شروطا للدخول في محادثات يأمل مراقبون أن تؤدي إلى تخلي الجماعة عن سلاحها.

وتجددت مسألة سلاح حزب الله مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في الضغط على الحزب رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومع إلحاح واشنطن على مطالبة الجماعة بالتخلي عن سلاحها، واستعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مع إيران.

(رويترز)

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