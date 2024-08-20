لايف ستايل | صحة

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: جدري القردة ليس وباء جديدا مثل كوفيد

منذ 16 دقيقة

حجم الخط
0

برلين: قال هانس كلوجه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الثلاثاء إن جدري القردة، بغض النظر عما إذا كان من السلالة الجديدة أو القديمة، ليس وباء جديدا مثل كوفيد، إذ إن السلطات تعرف كيفية السيطرة على انتشاره.

أضاف كلوجه في مؤتمر صحافي “يمكننا، بل يجب علينا، أن نتصدى لمرض جدري القردة معا”.

وأردف قائلا “هل سنختار إذن أن نشغل الأنظمة للسيطرة على جدري القردة والقضاء عليه على مستوى العالم؟ أم سندخل في دورة أخرى من الذعر والإهمال؟ إن كيفية تصدينا الآن وفي السنوات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم لأوروبا والعالم”.

وجدري القردة عدوى فيروسية ينتج عنها بثور يملؤها القيح، وتشبه أعراضه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وعادة ما تكون خفيفة ولكن يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأثارت السلالة الفرعية 1 من جدري القردة قلقا عالميا لأنها تبدو أسرع انتشارا خلال الاتصال الروتيني عن قرب. وتأكدت إصابة واحدة بالسلالة الجديدة الأسبوع الماضي في السويد وارتبطت بتفشي المرض المتزايد في أفريقيا.

وقال كلوجه إن التركيز على السلالة الفرعية 1 الجديدة يمنح أوروبا فرصة لإعادة التركيز على السلالة الفرعية 2 الأقل خطورة، وهو ما يتضمن تقديم المشورة والمراقبة بشكل أفضل في مجال الصحة العامة.

وأضاف أن نحو 100 إصابة جديدة بالسلالة الفرعية 2 تُسجل تقريبا حاليا كل شهر في أوروبا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جدري القردة في إفريقيا
15 - أغسطس - 2024
الصحة العالمية تريد عقد لجنة طوارئ في ظل انتشار فيروس “إم بوكس”
5 - أغسطس - 2024
الصحة العالمية وعلماء يدعون لتحرك عاجل بشأن سلالة جديدة من جدري القردة
25 - يونيو - 2024
منظمة الصحة العالمية تستخدم “إم بوكس” اسما جديدا لجدري القردة
29 - نوفمبر - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية