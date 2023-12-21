مسؤول تونسي: تحويلات المغتربين سددت ديوننا الخارجية

تونس – “القدس العربي”: كشفت مسؤول تونسي أن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون في الخارج ساهمت في تغطية كافة الديون الخارجية للبلاد العام الماضي، ومكنت من تغطية 65 في المئة منها للعام الجاري.

وقال المدير العام لديوان التونسيين في الخارج، منير الخربي، إن “تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة بلغت حوالي 7 مليارات دينار (الدولار يساوي 3.1 دينار) إلى حدود نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما مكن من تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي لتونس بالنسبة للسنة الجارية”.

وأشار، في تصريح إعلامي على هامش ندوة الخميس، إلى أن “تحويلات التونسيين في الخارج من العملة الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022، حيث بلغت قيمتها 9 مليارات دينار، مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022”.

وأكد الخربي أهمية الاستثمارات المحلية للمغتربين التونسيين، والذين يبلغ عددهم حاليا مليون و833 ألف، مشيرا إلى أنها العام الماضي حوالي 133 مليون دينار، ما مكّن من إنشاء 1504 مشروعا.

غير أنه أقر بوجود العديد من العراقيل تمنع الجالية التونسية في الخارج من الاستثمار في البلاد، على غرار “صعوبة الحصول على أراضٍ مهيئة، جراء تعدد الإشكاليات القانونية والعقارية وتعقد الإجراءات، كما أن قانون الاستثمار في تونس غير مواكب للتطورات التشريعية المقارنة الجاذبة للاستثمار”.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري أكدت قبل أيام أن تونس تمكنت حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من تسديد 93 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للعام الجاري، والذي يبلغ حوالي 3 مليارات دولار، وفق وزارة المالية.





