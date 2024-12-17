مسؤول حقوقي: مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة على الأقل

واشنطن: أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ في مقابلة هاتفية مع رويترز من دمشق إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وأضاف “مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا” لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا”.
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
ولم تتمكن رويترز من تأكيد مزاعم مصطفى.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة.
ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
ونفى الأسد مرارا أن تكون حكومته قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ووصف منتقديه بالمتطرفين.
ولم يردّ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك بعد على طلب التعليق. وقد تولى المنصب في يناير/ كانون الثاني بينما كان الأسد لا يزال في السلطة، لكنه قال للصحافيين الأسبوع الماضي إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة، وسيواصل “الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله”.
ووصل مصطفى إلى سوريا بعد أن فرّ الأسد إلى روسيا وانهارت حكومته في مواجهة هجوم خاطف شنته المعارضة، فأنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما.
وتحدث إلى رويترز بعد مقابلة أجراها معه برنامج (تشانيل 4 نيوز) البريطاني في الموقع بالقطيفة لإعداد تقرير عن المقبرة الجماعية المزعومة هناك.
وقال إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان “مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية”.
وأضاف أن الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة.
وقال مصطفى “تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فرّوا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار”.
وأضاف أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أٌجبروا على حفر القبور و “في كثير من الأحيان، وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب”.
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية، وقال إنه يتعيّن الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات.
(رويترز)
مائة الف جثة ولم يعرف بها احد مسبقا ً؟
شيء لا يصدق ولا مصداقية لمن لا يريد ما يقع الآن في سوريا حيث تخرق ما تبقي من طائراته و سفنه وكل ما يملك ويتحدث عن مقابر جماعية !
ليس دفاعا عن نظام انتهي
قال له شو عرفك اننا كذبة قال من كبرها
والميليشيات العراقيه لازالت تدافع عن الفأر بشار المجرم.
ياترى كم مقبره وكم عدد من خطف وقتل بيد هؤلاء الخونه العملاء الجبناء الفاسدين والمفسدين؟؟؟؟؟؟؟
شهداء عند ربهم يرزقون
يا من سمي بالأسد حتى الأسد لا يقتل إلا على قدر جوعه عجبي من جرأتك على الله وحلم الله عليك
نظام مجرم …بإمتياز ! كل الذي جرى من قتل و تعذيب و إخفاء و ترويع و تشتيت و حرق و تخريب و تدمير ( لنفوس البشر و الحجر) ..كل هذا من اجل ان يحيا المجرم الطاغية إبن الصنم المقبور بشار الاسد…أو تُحرق البلد…و قد احرقوها و تركوا ندوب و جراح …لن تُشفى منها سوريا و شعبها الا بالصبر و الإحتساب و لملمة الجراح و التفكير في التقدم الى الأمام ..من اجل ترميم النفوس المحطمة ..و المدن المدمرة…الله يعين شعبنا السوري على مواجهة الصعاب و التحديات …بعدما تخلصوا من حكم عائلة عصاباتية إجرامية قذرة.
الحمد لله احنا فى مصر الجيش المصرى يحمى مصر والمصريين من اى محاولة من إسرائيل او غير اسرئيل
وربنا مع اهل سوريا وان شاء الله ترجع سوريا إلى دولة مستقرة وشعب مستقر لا يوجد اى اجنبي مسيطر عليها