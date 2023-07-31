مسؤول حماس السياسي: المخيمات على صفيح ساخن وتحركات على الأرض لتطويق أحداث عين الحلوة

غزة ـ «القدس العربي»: أعلن مسؤول في حركة حماس في ساحة لبنان، أن حركته تبذل جهودًا كبيرة لتطويق الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة.

وقال أيمن شناعة المسؤول السياسي لحركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان، إن حركته ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، تواصلت مع جميع المكونات السياسية من أجل وضع حدٍ للأحداث وتطويقها، من أجل حفظ أمن المخيمات، وإفشال أي مخططات تستهدفها.

وأشار في تصريحات نقلها «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحماس، إلى أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك تداعت إلى اجتماع عاجل، وأصدرت بيانًا فوريًّا لإنهاء الأحداث المؤسفة، وجرى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في المخيم، وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة تحقيق فورية، وتسليم المشتبه بهم بتنفيذ عملية اغتيال أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني، وكذلك تسليم قاتل الشاب عبد الرحمن فرهود.

وأوضح المسؤول السياسي في حماس، أنه جرى التزام فوري بإطلاق النار في الساعات الأولى بعد إعلان البيان، إلا أن الاشتباكات عادت من جديد ولكنها بشكل أقل حدة مما سبق. وأوضح أن هناك سعيا لعقد لقاء مع قيادات في صيدا وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بالإجراءات المتخذة لضمان استتباب الأمن وإنهاء حالة الاشتباك.

وأكد أن الأحداث التي تضرب المخيمات لا سيما مخيم عين الحلوة، «لا يمكن أن تأتي في سياق العمل الفردي، وإنما في سياقات منظمة تسعى لضرب المخيمات لتحقيق أجندة إقليمية ودولية تستهدف اللاجئين الفلسطينيين».

وأضاف «قضية اللاجئين على صفيح ساخن، وهناك من يسعى لنسف المخيمات، من أجل رسم خريطة جديدة في المنطقة، وأن أحداث عين الحلوة لا يمكن فصلها عما يجري في الإقليم والأوضاع الملتهبة في المنطقة»، مؤكدًا «العمل على إفشال تلك المخططات».

وأشار إلى أن مصلحة جميع المكونات الفلسطينية هي «استتباب الأمن وانتظام الحياة» في مخيم عين الحلوة، حفاظًا على النسيج المجتمعي، وقضية اللاجئين وحق العودة، واحترامًا للإخوة اللبنانيين والعلاقات المتينة معهم، مشددًا على أن لا أحد يريد حالة الاقتتال في المخيم.

وقال إن حركة حماس بدأت حراكا كبيرا من اللحظات الأولى، وتواصلت مع الأطراف كلها، حتى مع أطراف لم ترغب بالتواصل معها يوما، في سبيل وقف فوري لإطلاق النار وتطويق الأحداث ومنع تفجرها.

وكشف أنه لم يطلب من حركة حماس أو الفصائل الأخرى النزول إلى الميدان للفصل بين المتقاتلين، وقال إذا طلب من حركته فستفعل ذلك.

وتجددت الإثنين الاشتباكات بين المسلحين في مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت وتيرة الاشتباكات وسمعت أصوات قذائف، حيث قام الجيش اللبناني بإغلاق جميع مداخل المخيم، على أثر تجدد الاشتباكات، فيما واصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تجميد خدماتها.