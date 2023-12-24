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مسؤول حوثي: إذا أراد العدو تنفيذ تهديداته بقصف اليمن سيتم الرد عليه بصورة لا يتوقعها

منذ 37 دقيقة

يمنيون خلال مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في العاصمة صنعاء

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طهران: قال أمين سر المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن ياسر الحوري إنه إذا اراد العدو الصهيوني أو الأمريكي تنفيذ تهديداته بقصف اليمن سيتم الرد عليه بصورة لا يتوقعها وستتوسع أرض المعركة وطريقة المواجهة.

وأضاف الحوري، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، الأحد، أن “القوات المسلحة اليمنية عملت واجبها وعبرت عن طموح كل عربي ومسلم في هذا العالم في مواجهة مجازر القتل والتدمير للعدو الصهيوني وقد تمكنت من التأثير على العدو في المجال الاقتصادي من خلال إجراءاتها في البحر العربي والأحمر”.

وتابع الحوري “نحن شاركنا في الدفاع عن فلسطين وعلى استعداد لتحمل النتائج وإذا قام العدو الصهيوني أو الأمريكي بتنفيذ تهديداته بقصف اليمن سيتم الرد عليه بصورة لا يتوقعها وستتوسع أرض المعركة وطريقة المواجهة”، بحسب إرنا.

وقال الحوري إن “الحكومة اليمنية خاطبت الوكالة الدولية للبحار وخاطبت الأمم المتحدة وأعلنت عبر كل المنابر أنها تستهدف سفن العدو الصهيوني فقط أو التي تحمل بضائع لموانئ فلسطين المحتلة وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير وشغلت الأمريكي والصهيوني والبريطاني عن التفرغ لغزة وهكذا كان أداء حزب الله والمقاومة في العراق وسوريا”.

وأكد الحوري أن “التبعات الاقتصادية على العدو الصهيوني واسعة ولا يمكن الإحاطة بها، ويكفي أن نعلن أن ميناء أم الرشراش (إيلات) شبه مغلق وسبب ذلك هو الموقف اليمني”.

(د ب أ)

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