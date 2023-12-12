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مسؤول حوثي: ننصح السفن في البحر الأحمر بعدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة بفلسطين- (تغريدة)

12 - ديسمبر - 2023

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القاهرة:  قدم محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية مساء اليوم الثلاثاء العديد من النصائح  للسفن العابرة للبحر الأحمر حتى تتجنب المخاطر.

وقال الحوثي على حسابه على إكس “ننصح لتجنب المخاطر في البحر الأحمر… عدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة بفلسطين… عدم إغلاق أجهزة المناداة، والاستجابة السريعة لأوامر البحرية اليمنية، وعدم تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدولة المالكة”.

(رويترز)

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