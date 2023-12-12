مسؤول حوثي: ننصح السفن في البحر الأحمر بعدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة بفلسطين- (تغريدة)

القاهرة: قدم محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية مساء اليوم الثلاثاء العديد من النصائح للسفن العابرة للبحر الأحمر حتى تتجنب المخاطر.

وقال الحوثي على حسابه على إكس “ننصح لتجنب المخاطر في البحر الأحمر… عدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة بفلسطين… عدم إغلاق أجهزة المناداة، والاستجابة السريعة لأوامر البحرية اليمنية، وعدم تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدولة المالكة”.

ننصح لتجنب المخاطر في البحر الأحمر بالاتي

1_عدم إغلاق أجهزة المنادة

2_الاستجابه السريعة لاوامر البحرية اليمنية

3_ عدم تزوير الهوية ورفع اعلام غير اعلام الدول المالكة

4_عدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة

بفلسطين

فالقوات المسلحة اليمنيةاعلنت بوضوح هدافها في

نصرة غزة

أ_ايقاف… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 12, 2023

(رويترز)