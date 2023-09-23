سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول: خدمات أونروا مهددة بالتوقف في نوفمبر المقبل

منذ 34 دقيقة

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غزة: قال مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إن خدمات الوكالة مهددة بالتوقف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بفعل الأزمة المالية.

وذكر المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريحات للصحافيين في غزة، أن ما لدى الوكالة الدولية من ميزانيات مالية لا تكفي لتغطية برامجها الرئيسية وخدماتها إلا لنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح أبو حسنة أن إدارة أونروا تبذل جهودا كبيرة لتغطية العجز المالي لميزانيتها حتى نهاية العام الجاري، في ظل ما تواجهه من مصاعب حشد التمويل الدولي اللازم.

يأتي ذلك بعد اجتماع وزاري انعقد في نيويورك بدعوة من الأردن والسويد لبحث دعم أونروا ماليا، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أبو حسنة إن المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن 27 دولة نجح في حشد مساعدات بأقل من مئة مليون دولار أمريكي لصالح أونروا، وهو ما لا يكفي لسد العجز في ميزانية الوكالة.

وأضاف: “لم تعد قضية التمويل سهلة بالنسبة إلى الأونروا، في ظل التراجع الحاد للمساعدات الدولية المقدمة لها، في وقت أعداد اللاجئين الفلسطينيين ومتطلباتهم في ازدياد كبير”.

وجدد المسؤول في أونروا مطالبتها بتوفير الأموال الكافية لسد العجز في ميزانيتها بشكل عاجل ورفع التركيز حول الوكالة من الوضع المالي المتعثر مع نهاية كل عام إلى استدامة الوكالة.

وتقدر ميزانية أونروا الاعتيادية والطارئة بنحو 6ر1 مليار، دولار علما أنها تقدم خدمات رئيسية للاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا.

(د ب أ)

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